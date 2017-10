MAKEDONSKI SLAVUJ ZA KOJIM SVI ŽALE: Toše Proeskog nema već deset godina, a još uvijek nema nadgrobnu ploču

'Zvjezdanim nebom' Skopje, Makedonija, ali i cijela regija, prisjetili se Toše Proeskog! Desetu godinu zaredom u glavnom gradu Makedonije, Skopju, sinoć je održana tradicionalna glazbena manifestacija “Zvjezdano nebo”, u znak sjećanja na Tošu Proeskog. 'Zvjezdanim nebom' obožavatelji se prisjećaju 5. listopada 2007., dana kada je Toše održao svoj posljednji koncert u Skopju na tamošnjem Gradskom stadionu. Foto: Steruli Šterjoski 📸 #HitRecords #TošeProeski #ZvjezdanoNebo

