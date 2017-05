‘MAJMUNI, IDIOTI, BAGRO’: Poznati Hrvati ne biraju riječi kad opisuju novi zagrebački aerodrom

Izgleda da je novi terminal ‘Franjo Tuđman’ pogoršao situaciju na zagrebačkom aerodromu, a nakon što se na njega obrušio Romano Bolković, o sličnom iskustvu su progovorile i voditeljice Mirjana Hrga i Karmela Vukov Colić.

Romano Bolković nije birao riječi pa je u svojem statusu na Facebooku napisao: ‘

Zagrebački aerodrom.

Stotine putnika čekaju kontrolu putovnica.

Bit će da su Slovenci carinici.



Majmuni, idioti, bagro.

7 godina dva, tri puta mjesečno dolazim u Zagreb avionom, ali ovakav užas nisam nikada vidio.

Trebalo bi vas procesuirati.’

Nedavno je slično iskustvo doživjela i Mirjana Hrga koja je na Facebooku napisala: ‘Džaba novi aerodrom i Francuzi kad je ovo balkanski jad od organizacije!’

Objavu je komentirala i njezina kolegica Karmela Vukov Colić koja je napisala: ‘Da, i ja sam to prošla. Do 7 ujutro imaju samo jednog policajca za pregled dokumenata, a barem 4 međunarodna leta! Ne razumijem zašto je teško rasporediti još kojeg policajca u to doba?!’