I tako svaki dan … probudim se nakon svirke, pokusavam odmorit misli negdje u daljini , nadjem snage da krenem opet u novi grad, na novu pozornicu i tako sve ispocetka…veceras Zagreb 🎤🎤🎤 danas sam bar imala vrhunski pogled 🤓

A post shared by majasuput (@majasuput) on May 20, 2017 at 6:55am PDT