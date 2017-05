MAJA ŠUPUT OTKRILA ISTINU O VEZI SA ZGODNIM ASISTENTOM: ‘Nisam ja baš svetica, sve što radim sam super sakrila’

Pjevačicu su povezivali s Markom Matićem. Ni pjevačica ni atraktivni asistent nisu komentirali medijske napise, a sada je Maja otkrila i zašto.

Maja Šuput skriva svoj privatan život kao zmija noge, no napokon je odlučila otkriti neke svoje tajne. Za In Magazin je pjevačica tako otvoreno progovorila o svojoj navodnoj vezi s asistentom Markom Matićem s kojim su je mediji povezivali zbog brojnih zajedničkih videa i fotografija koje su objavljivali.

DIŽE I MRTVE IZ GROBA: Maja Šuput pokazala hipnotizirajući dekolte i ekspresno razbudila fanove

No, sve je to bio samo paravan kako bi Maja sakrila istinu.



😎😎😎 A post shared by majasuput (@majasuput) on Nov 3, 2016 at 4:05am PDT

“Marko je imao svoj privatni život kao i ja svoj. Moram priznati da mi je pasalo da su ljudi mislili da smo u kombinaciji jer na taj način sam bila sigurna da moj privatni život neće isplivati na površinu”, rekla je pjevačica za In Magazin.

Zašto bi mi asistent bio dečko, ne bi li mi onda on bio samo dečko, ne bi li on putovao sa mnom na moja privatna putovanja? Oni koji prate moj život znaju da putujem više od pilota. Kakav je to dečko koji ne ide na put nego joj odnosi kofere do check in-a?”, zapitala se Maja, otkrivši kako na putovanja ipak nije odlazila sama.

I dok ja jedva prezivljavam rano zimsko jutro , @markomat88 je ocito romanticno raspolozen 😍😍 otpjevao mi je sve baladice dok me u gym vozio i kaze : "Sad si sigurno malo motiviranija za vjezbanje " … a ja sam sad motivirana samo da se vratim u krevet 💤💤💤 A post shared by majasuput (@majasuput) on Dec 8, 2016 at 2:24am PST

“Nekad imaš simpatiju, nekad s nekim otputuješ, pa što stvarno mislite da putujem sama? Ljudi ne žele biti na društvenim mrežama sa mnom jer ta slika izađe na portalu, a ti ljudi rade ozbiljne poslove. Ovako imaš nekog, s nekim se viđaš, hodaš, ali super mi je da to imam za sebe”, kazala je pjevačica.

Already missing my Dubai 😎😎 A post shared by majasuput (@majasuput) on Apr 4, 2017 at 3:44am PDT

Kaže da je ponosna što svoju privatnost uspješno skriva.

“Mene pet godina nije nitko poslikao s nikakvim muškarcem pa sigurno nije netko pomislio da se pet godina nisam poljubila. Pa nisam ja baš svetica, sve što radim sam super sakrila. Zato i je smiješno da sam imala dečka asistenta pa ga gurala u javnost”, kaže Maja.