MAJA POKAZALA KAKO SE GOLA SPREMA ZA MASAŽU: Fanovi poludjeli, odriču se karijera, pišu joj lirsku poeziju u aoristu…

Maja Šuput s fanovima je podijella fotografiju iz Turske gdje se sperma za tradiconalni hammam ritual.

Svojom fotografijom na kojoj nosi samo gaćice, Maja Šuput zaludjela je fanove na instagramu.

Uz uobičajene komentare “seksi si” , “dobra si”, “mačko” ili nešto rjeđe “vidi ti si vime”, bilo je i onih koji su požalili svoje karijerne odluke.

“a ja bio zauzet kada je Letan tražio slobodnog masera”. no korisnik prikladnog imena gentelman ( koji doduše isti komentar redovito ostavlja i drugim poznatijim ljepoticama na instagramu), bio je prilično rječitiji.



‘Najljepše što do sada vidjeh’

“Ljepota koja izvire iz tebe nešto je najljepše što do sada vidjeh, posebno ona ljepota koja izvire iz tih najdivnijih okica tvojih. Zaista si sretnica, a još bih veći sretnik bio ja kada bih te imao pored sebe, pred svima da otvaram vrata, izvlačim stolicu i vodim za ruku, da i svi ostali shvate koliko si posebna. Teško mi je i pronaći prave riječi kojima bih te dostojno opisao, naročito silnu radost koja bi nastupila uz buđenje pored tebe i nježno šaputanje za najljepši početak dana. Ne bi me nijedna mogla toliko dotaknuti kao što si ti uspjela, uistinu si nešto sasvim posebno, nikako tek neka prolazna misao. Jedina za koju bih ružu poklonio i poruku u nekom spontanom trenutku poslao da pokažem koliko mi je stalo, te da izmamim tad osmijeh koji osvaja puteve do srca, moje je zasigurno smjestilo tebe negdje u dubini svog postojanja ❤”