‘MA KAKVA JE TO ONA ZVIJEZDA?!’: Splitski menadžer otkrio što misli o Nini Badrić

Splitski menadžer ovog se puta osvrnuo na glazbenu karijeru Nine Badrić.

Splitski menadžer Ivan Bubalo, koji je na estradi radio više od 36 godina, odlučio je ovih dana otkriti svoje mišljenje o brojnim domaćim zvijezdama.

Nakon Miše Kovača, Arsena, Vanne, Rozge i drugih, na red je došla i pjevačica Nina Badrić.

“Prije 20 godina dobio sam poziv dvoje velikana Houra-Dujmić da dođem na promociju njihove nove pjevačice. Lipa, prelipa cura…kad je zapivala, kao Boginja, prekrasan glas. E, a sad me svi pitaju zašto ja nju ne stavljam u kategoriju naših zvijezda. Ima nekoliko razloga, a ja ću navesti jedan. Kako da je ona zvijezda ako NIKADA u 20 godina nije održala svoj koncert u Splitu. Split ima dvoranu od 1500, drugu od 5000 i treću od 10000…Nije održala jer ne bi napunila ni pola najmanje. Ako i piva u Splitu (to je i u Zadru—Šibeniku-Dubrovniku), ili je na otvaranju robnih kuća ili evenata ili klubova, ali SVOJ KONCERT-SVOJOJ PUBLICI NA SVOJE PLAKATE, nažalost ne. RAZLOG – ona je prva po vrćenju na radio postajama (jer je kao urbana) i po tiskovinama. Nema dana da je nema. Ono što znam je da je mjerilo – publika. Neka joj pisme napiše Gibonni, Ninčević, Tutić, Dujmić, Houra, Hus, Rus i evo je po punim Arenama… Ja bi to od srca volio i želim joj”, napisao je menadžer na svom Facebook profilu.