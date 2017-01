LUKA BULIĆ ISPJEVAO GENIJALNU ODU KAUBOJIMA: ‘Španjolčići, jeste nam malo mušterijice u svim sportovima?’

Sinoćnja pobjeda hrvatskih rukometaša na Svjetskom prvenstvu inspirirala je Luku Bulića da snimi novi BullHit.

Hrvatski rukometaši sinoćnjom su pobjedom protiv španjolske reprezentacije izborili mjesto u polufinalu, a njihov je uspjeh inspirirao je Luku Bulića da snimi još jedan duhoviti BullHit.

BRAVO KAUBOJI: Veličanstvena Hrvatska nakon velike drame srušila Španjolce i prošla u polufinale SP-a!

“Španjolčići, jeste nam malo mušterijice u svim sportovima?”, započeo je Luka.



Pjesma naslovljena My name is Luka zapravo je oda sinoćnjoj pobjedi iz perspektive rukometaša koji dijele to ime: Stepančića, Šebetića i Cindrića.

“Baš je moćan taj naš blok, želiš proći? Nećeš, jok, Španjolčići, ajde bok”, opjevao je Bulić te poručio našim reprezentativcima: “Ajmo na Norvežane”.