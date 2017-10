LUCIJA LUGOMER UHVATILA SE U MREŽU: Plus size manekenka snimila seksi editorijal u najzavodljivijem izdanju dosad

[Sva lica Lucije Lugomer] Jos odkako sam bila dijete, otac mi je uvijek govorio dvije stvari: 1. Nikada nemoj voljeti sebe u toj granici da izgubis pojam o tome sto si nekada bila sa postovanjem kako si do toga dosla. 2. Nikada nemoj za sebe reci da si 'dobra osoba'. To bi ti drugi trebali govoriti. • Eh sada…mnogi od vas ce to sada shvatiti na mnogo razlicitih nacina. Pa da pojasnim: Rijetko tko se usudi reci da voli samoga sebe. No opet, kad govorimo o tome, gotovo svi ce se sloziti da ako covjek kao ljudsko bice ne voli sebe, ne postuje se, ne gradi svoju buducnost – ni drugi ga nece vidjeti u tom svijetlu. Vjerujte, velika je razlika izmedju 'umisljenosti' i 'ljubavi prema sebi'. Samopouzdanje nije nesto sto se stjece preko noci, ne moze se kupiti novcem istinski, niti vam ga netko moze pokloniti. Samopouzdanje se gradi poput kuce, polako i godinama, a ponekad i cijeli zivot. Treba vam za sve segmente vaseg zivota. Nemojte zanemarivati rad na sebi i vlastitom unutarnjem odgoju kako biste se razvijali kao osoba. I dan danas se ponekad pitam: 'Ma tko sam ja da ljudima mjenjam zivote?' Ali dobro je to. Znaci da stojim cvrsto na Zemlji. Jednostavno sam…stvorena za to. ♥️ Hvala @miss7.hr na predivnom intervju-u, uistinu sam uzivala biti dio vasega tima. A za one koji to jos ne znaju, Miss7 mozete pronaci na svim kiosk-tipa-prodajnim mjestima, najnoviji je tromjesecnik koji se mani zutila vec je stvoren da – inspirira ljude na zdravim temeljima. Casopis od 275 stranica za 25.00 HRK Pa gdje toga danas ima? 😃 • • fashion editor: @romanodecker photo: @franjomatkovic styling: @ivana_ford makeup: @simonaantonovic hair: @mijomajhen • • • • • • • • • • #modeling #love #style #bodypositive #smile #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #viral #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #followforfollow

