LUCIJA LUGOMER PROŠETALA U ULTRA USKIM TAJICAMA: ‘Ne vjerujem ženi koja kaže da se ne osjeća dobro u tajicama’

Hello guys! 💋 Kako ste? Jeste li primjetili ovo sunce vani koje nam je zasjalo? Ja jesam! …a u potpuno dobrom osjecaju mi je pomogao i 🇧🇷Brazilski🇧🇷 brend @biabrazil_hrvatska sa ovim ljubicatim kompletom u setnji s mojom Lu. E, sad, zasto sam vam odlucila predstavili @biabrazil_hrvatska? *alarm* – Ne vjeruj zeni koja kaze da se ne osjeca dobro u tajicama! 😉 I to ne bilo kakvim…one u kojim se osjecas da mozes napraviti spagu iako mozda ne mozes – bas kao ja 💪😃 Poznati su po svojem jedinstvenom materijalu INVISTA SUPPLEX® (osjecaj pamuka na kozi) koji je i vise nego fleksibilan, izdrzljiv u svim smjerovima (bez dlake na jeziku) te se nakon nosenja uvijek vraca u svoj prvobitan oblik!! I to nije sve, haha! Meni takodjer jako bitan podatak je sto ne ocrtava tragove donjeg rublja i ne gubi gustocu materijala i pigmentaciju rastezanjem – tu me drzite za rijec…girl gotta' have a curve ☺️ ‼️- citaj – SAVRSENSTVO 💁 Imala sam prilike biti u njihovom ducanu u @arena_centar_ i sve probati iz prve ruke. Za mene je, naravno, i veliki plus sto imaju varijante konfekcijskih brojeva a sve sto vas i vise od toga zanima mozete pronaci na njihovoj web stranici. 🔛 …Jer, zasto bi zene u ovakvim komadima trebale izgledati dobro jedino u teretanama? Pfff💁👑 Ja ga biram u svakodnevnici i HVALA ovakvom brendu da je spoznao cinjenicu da i HRVATICE IMAJU OBLINE! 💪💪 • • • • • • #modeling #love #style #bodypositive #smile #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #viral #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #followforfollow

