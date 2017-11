LUCIJA LUGOMER NADMAŠILA SAMU SEBE U SEKSI DONJEM RUBLJU: ‘Ideš, curo, ovo nije za one ispod 18, opasno si predivna’

I’m not interested in competing with anyone. I hope we all make it. ♥️ Thanks to @gabifresh & @playfulpromises i’m feeling fearless😋 • • • • • #modeling #love #style #bodypositive #smile #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #myjob #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #followforfollow

A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Nov 1, 2017 at 10:03am PDT