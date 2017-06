LJUPKA ZBOG SALMONELE NIJE SMJELA TAKNUTI TEK ROĐENU KĆER: ‘Rodila je na carski rez da ju ne bi zarazila’

Dosla je doma jedan dan, predvecer..stropostala se na krevet i rekla da joj nije dobro..u 10 sljedecih minuta je dobila 41 temp.,groznicu i povracanje..u sljedecih 45 min bila je u bolnici, izolirana od ostalih trudnica.Dijagnoza, SALMONELA ! Rodila je na carski rez, da ne bi zarazila dijete..dugo nije primila bebu, a ruke su joj bile ispucane od dezinfekcijski sredstava..O nasem strahu ne treba ni govoriti.Ljupka je to super podnijela,ima i gorih stvari..Nije se obazirala na pisanja da "sve manekenke rađaju na carski" i sve silne teorije zasto..Sviđa mi se ovaj lov na Salmonelu,samo da ne ostane sve na populizmu!💪🏼👊🏻 #salmonella

