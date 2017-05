LJUBIŠA SAMARDŽIĆ KRITIČNO: Legendarni srpski glumac je ponovno u bolnici, liječnici se bore za njegov život

Glumac je već nekoliko dana u bolnici, a njegovo se zdravstveno stanje ponovno pogoršalo. U prosincu je bio na teškoj operaciji mozga.

Ljubiša Samardžić je ponovno u bolnici. Zdravstveno stanje mu je vrlo loše, a kako saznaje Blic, liječnici se bore za njegov život.

LEGENDARNI SRPSKI GLUMAC BORI SE ZA ŽIVOT: Ljubiši Samardžiću stanje se zakompliciralo nakon operacije

“Ljubiša Samardžić je u izuzetno kritičnom stanju, ugrožen mu je život i liječnici čine sve što je u njihovoj moći”, ispričao je dobro obaviješten izvor za Blic.



Legendarni srpski glumac je prošlog prosinca bio na teškoj operaciji mozga. Liječnici su tada imali optimistične prognoze, a tri mjeseca kasnije se navodno vratio u bolnicu zbog glavobolja, vrtoglavica i mučnina.

Usprkos tome, Samardžić se u ožujku u pratnji supruge Mire pojavio na beogradskom Festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, gdje je prikazan njegov film Panta rei.

Tijekom svečanosti otvaranja, Ljubiša se iz prvog reda s osmijehom na licu obratio publici, što je nagrađeno gromoglasnim aplauzom.

“Nemam riječi. Uzbuđen sam. Ovaj moj dokumentarni film je pao u vrijeme kada me zdravlje ne služi, ali u svakom slučaju – idemo dalje. Ponosan sam što ste organizirali tako dobru manifestaciju koja će živjeti duže nego ja, logično. Dosta se toga u ovom prostoru izmijenilo. To me i dira i pospješuje. Drago mi je što će na programu biti i filmovi stvaralaca iz republika bivše Jugoslavije”, rekao je Samardžić.