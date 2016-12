LJUBAV KOJA TRAJE VEĆ 35 GODINA: Zbog jedne rečenice Balašević je rekao: ‘Odmah je ženim!’

Olivera i Đorđe Balašević slove za jedan od najskladnijih parova u regiji, a u braku su već 35 godina. Iako se njihova ljubav rodila pred malim ekranima, oni su se odlučili tajno vjenčati usred radnog tjedna.

Kako pišu srpski mediji, pjevač Đorđe Balašević je bivšu srpsku reprezentativku u sportskoj gimnastici, Oliveru Savić, upoznao potpuno neočekivano. Naime, njih su dvoje bili gosti na jednoj novosadskoj televiziji – Olivera je gostovala u sportskom programu, a Balašević u glazbenom.

Olivera je tada bila mala riđokosa djevojčica koja je studirala u Novom Sadu. Nije ni sanjala da će se preko ušiju zaljubiti u ovog popularnog mladića s gitarom. Tada se našla u velikom iskušenju jer je vrsna gimnastičarka u četiri sportske discipline morala birati između novih sportskih medalja i priznanja te svoje ljubavi.



“I tu ja prevagnem kao peta disciplina”, ispričao je Balašević u prosincu 1981.

Ali nije to bila peta disciplina. Bila je to ljubav dvoje mladih koji su imali iste želje i interese.

Sudbonosna utakmica

“Jednom prilikom gledali smo zajedno utakmicu Hajduk-Hamburger. Odjednom Olja prebaci ruku preko mog ramena i kaže: ‘Ovaj Zlatko Vujović je opasan nogometaš.’ Rekao sam tad samome sebi: našao sam pravu osobu, prijatelja koji se razumije i u druge stvari. Ženim je odmah – gotovo je”, otkrio je Balašević.

Ipak, Đorđe i Olivera nisu se odmah vjenčali. Odluka je pala i oni su odlučili provesti cijeli život zajedno. Njihovu ljubav okrunila je kći Jovana, a šest godina kasnije njih su dvoje obavili i formalnosti te su uplovili u bračne vode.

Tajno vjenčanje

“Malo sam se toga bojao jer sam dosta formalnosti izbjegao u životu. Kad sam maturirao, bila je to prava prilika da obučem odijelo, ali sam to izbjegao stjecajem okolnosti, nisam došao na proslavu. Ni kasnije nikad nisam bio u odijelu”, priznao je pjevač i dodao: “Htio sam se vjenčati 15. kolovoza kad je najtoplije, da bih mogao biti u nekoj majici. Dogovorili smo se da to ipak bude 7. svibnja, jer je bila neizvjesna situacija oko mog dolaska iz vojske. Kao hranitelj obitelji nisam to bio i formalno. Dokument je bio jako važan. Ali nismo željeli nikakve ceremonije i pompe. Odabrali smo četvrtak. Nismo htjeli da to bude ni subota, ni nedjelja, jer su se baš tad vjenčavali neki moji prijatelji i nisam htio da se sretnemo i da se diže neka frka, da nešto vrištimo, skačemo… Nikome ništa nismo rekli, pokupili smo se na brzinu, čak smo malo i zakasnili…

Prijatelji su ih razotkrili

Bilja, kuma, je došla u zadnji čas, a Borčeku (Balaševićev dugogodišnji suradnik op.a.) sam rekao da ponese osobnu iskaznicu, da je u pitanju neko snimanje, samo da se ne bi pojavio s poklonom i u odijelu. Uletjeli smo kod matičara, ali tamo su nas već čekali prijatelji koji su ipak uspjeli ‘provaliti’ naš plan. Bila je to mala, slatka ceremonija koju smo poslije nastavili kod kuće, strogo uz sendviče. Osjećao sam se dobro kao da nisam mladoženja. Bio sam u elegantnim crnim hlačama, večernjim, i cipelama s dobrim elementima tenisica, nisam baš htio obuti tenisice iz poštovanja prema supruzi. Olja je imala lijepu bijelu haljinu, samo bez onih ‘đinđa’ na glavi,” prisjetio se Balašević.