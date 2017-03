LIDIJA BAČIĆ ŠKOLOVALA OBOŽAVATELJE: Objavila selfie kakav samo ona može, ali u edukativne svrhe

Riječ SELFIE označava autoportret koji osoba napravi fotoaparatom mobitela ili fotoaparatom te ju onda podijeli na društvenim mrežama s drugima (s javnošću). Izraz "selfie" se prvi put pojavio na jednom australskom forumu 2002. godine. Od onda se prisutnost ovog pojma u svakodnevnom govoru i pismu povećala za 17.000%. Najčešće nastaju fotografiranjem sebe u ogledalu ili slikanjem sebe (i drugih) držeći aparat fokusiran na određeni kadar.

