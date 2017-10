LIDIJA BAČIĆ PRIZNALA DA SE OSJEĆA ‘NENADJ***VO’: Na Instagramu oplela po društvu i nahvalila sebe

Čitam ludilo medijskih objava i komentra o svim sferama društva…jao jao…😇 Biti bez mrlja u karijeri, bez sponzora, bez bivših i novih ljubavi, umjetnih naslovnica časopisa, voljeti glazbu, probuditi se SAMA ( ok😛! sa prijateljicom @katarinamamic koja me slikala) i čistog obraza u hotelskoj sobi koju smo same platile…neprocjenjivo!!! Usput snimam novi spot i osjecam se sretna s 32 godine :) U zemlji gdje je sve čudno- lijepo je biti nepotkupljiva i ponosna!!!…volim sebe i poštene ljude oko mene :) I da…ne fotošopiram slike #nevereverphotoshop ..i da…pjevam sjajno…provjerite #istasiglas … I NENADJ***VO ( slika je namjerno uz post) mi je što sam sve vrijeme svoja i nemam nikoga kome dugujem išta jer je vjerovao u mene više od mene !!! :) Hvala… Laku noć😂

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Oct 26, 2017 at 9:34am PDT