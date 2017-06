LIDIJA BAČIĆ POSTALA GLUMICA: Vruća pjevačica dobila ulogu u filmu, evo koga je morala utjeloviti

Glumim u novom domaćem filmu ALEKSI. Poziv nisam mogla odbiti. 🎥😃 Hvala redateljici Barbari Vekarić i cijeloj ekipi😉 #Lille #FilmAleksi #2018

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Jun 5, 2017 at 12:45am PDT