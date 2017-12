LIDIJA BAČIĆ PODIGLA PRAŠINU OBJAVOM NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: ‘Je li to tvoja nova poza za idući spot?’

Ah…sve se skidaju😂 # 1 #svepjevacicesuiste #jelpjevasilisimodel #necemogolenegoznanstvenike #jeniferlopez

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Dec 8, 2017 at 5:08am PST