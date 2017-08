LIDIJA BAČIĆ POČELA SNIMATI ‘REALITY’: U pilot epizodi pokazala fanovima svog mišićavog brata, evo kako izgleda

Pjevačica je odlučila pustiti svoje obožavatelje u život pa će snimati videa u kojima će im pokazati neke privatne trenutke kako bi je još bolje upoznali.

Lidija Bačić je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a sada je odlučila pokrenuti i svojevrsni reality show u kojem će svojim obožavateljima dopustiti da je pobliže upoznaju.

‘WTF, ŠTO JE TO S LJUDIMA?’ Estradni rat na pomolu – zbog Severine otkazan koncert Lidije Bačić?

“PLANET LILLE sam zamislila kao kratke video snimke (do jednu minutu) u kojima možete vidjeti neke trenutke mog privatnog i glazbenog života, a sve to da me upoznate još bolje. Jedna vrsta realityja gdje možete vidjeti moje dobre i loše strane, humor i zabavu, suze i smijeh…”, napisala je pjevačica uz pilot epizodu koju je objavila na Instagramu. U njoj glavnu ulogu ima njezin brat Franko koji je i zapjevao.



“Pjevam li bolje od sestre?”, upitao je Franko.

Pjevačica je jučer prvi put pokazala Franka javnosti, a ženski dio njenih fanova kaže da je vrlo zgodan.