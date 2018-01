LIDIJA BAČIĆ OBJAVILA USPOREDBU FOTKE PRIJE I NAKON EDITIRANJA I POSLALA PORUKU HEJTERIMA: ‘Nije da se hvalim, ali…’

Nije da se hvalim ( a uzet će hejteri i ovo na zub)…nego gledam gdje ide svijet…ccc…Pun je laži i obmana…lobiranja i pretjerivanja… Prihvatite se onakvima kakvi jeste…svi su lijepi na svoj nacin, ako je dusa cista!!! Ja sam uzivo ista kao na ovoj slici… i ne varam svoju publiku 😊 Privatno nasmijana i normalna cura koja voli cijeli svijet🌍 Zato imam zanimljiv podatak od mog tima: U zadnih 7 godina sam imala 671 #LidijaLive koncert uz moj band !! Skoro 100 godisnje/ svaka 3/4 dana . Volite glazbu… glazba je divna energija😗 #planetlille #istasiglas #nevereverphotoshop

Jan 6, 2018