Sredinom prosinca moj kalendar u limitiranom izdanju od 1000 komada ce biti i u slobodnoj prodaji !!! Narudzbe na lilleproduction@gmail.com #planetlille #istasiglas #photography @viktordrago

