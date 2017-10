LEPA BRENA U VELIKOM INTERVJUU: ‘Plakala sam kad mi je sin s 18 godina imao više od 160 kilograma’

Popularnost Lepe Brene na našim prostorima ne jenjava, a sada je legendarna folk pjevačica otvorila dušu i progovorila o 40 godina dugoj karijeri, ali i o privatnom životu.

Fahreta Jahić – Živojinović iliti Lepa Brena na glazbenoj sceni žari i pali već 40 godina. Za vrijeme bivše Jugoslavije, slovila je za ultimativni seks-simbol. Može se reći kako je na vrhuncu karijere bila 1980-ih, ali vrlo je popularna i danas, što se najbolje vidjelo tijekom njezina posljednjeg gostovanja u Zagrebu, u kasinu Diamond Palace.

‘Najprije treba biti čovjek’

“Bez obzira na to što se događalo na ovim prostorima, svuda publiku doživljavam kao svoju, doživljavam je jako sebično. Znate zašto? Kada vratim film, s toliko sam iskrenosti, ljubavi i požrtvovnosti davala sebe na tim koncertima. Svatko u karijeri ima uspone i padove, ali kada sumiram cijelu priču, jako sam sretna i ponosna. Ujutro kad ustanem, uvijek kažem – hvala ti, Bože, što si mi dao priliku da živim život koji me u teškim trenucima naučio kako da ustanem i volim običan život. Ako ne znate kako uživati u jednostavnom životu, čemu onda sve to? Ima puno mojih kolega koji se ne žele baviti običnim stvarima kao što su odlazak na tržnicu. Čemu to izigravanje ludila da biste postali zvijezda i bili nedodirljivi?! Zvijezda se postaje tako da ste uspješni, a ne tako što izbjegavate da ste čovjek koji ima svoje potrebe. Uspješan se postaje samo zahvaljujući rezultatima rada”, ispričala je za Večernji list.

U slobodno vrijeme Brena voli kuhati i šopingirati, u čemu joj se nerijetko pridruži i suprug Slobodan Boba Živojinović. Svoju su trojicu sinova (Filipa iz Bobina prvog braka te zajedničke Viktora i Stefana) odgojili u duhu da odrastu u normalne ljude i prave domaćine.



“Moj sin Stefan, dok je studirao u Americi, napravio je za prijatelja svadbenu večeru za 30 ljudi. Mislim da čovjek treba biti spreman za sve, a ne da vas život ošamari kad prvi put mijenjate pelene djetetu i padnete u depresiju. Sve to spada u život. Svi ti moji prijelomi ruke i noge i teški trenutci su život. No, posao kojim se bavim velika mi je ljubav. A kad se umorim od posla, tu mi je obitelj, moja najveća ljubav i snaga. Oni me izuzetno dobro poznaju, a najbolje me poznaje suprug Boba, zato što je i sam prošao kroz svjetsku karijeru i zna kako je biti profesionalac. Često mi ukazuje na neke stvari koje možda i ne primjećujem. Otkad su djeca narasla, pravo je uživanje s njima razgovarati. Ne postoji nitko na svijetu tko vam može iskrenije kazati neke stvari”, rekla je.

Dokumentarni film o Lepoj Breni

Lepa Brena ovih dana snima dokumentarni film o svojemu životu pod nazivom “Ne daj da te kradu od mene”. Film će otkriti što su Brena i Slatki greh radili u vrijeme najveće slave. Budući da je ove godine 30 godišnjica njezina poznatog filma “Hajde da se volimo”, nekako će se upravo on naći u središtu radnje.

“Prikazat će se snimke putovanja po cijelom svijetu i što smo sve postigli. Održala sam više od 5000 koncerata. To me na kraju koštalo i zdravlja, pa sam dobila trombozu”, rekla je.

Njezin sin Stefan baš se poput majke pronašao u glazbi i na dobrom je putu da ostavri svoje snove, ali Brena ga želi zadržati na zemlji.

“Nekako sam bila iznenađena kad je on odlučio baviti se tim poslom. Svakako mu to neće biti jedini posao kojim će se baviti. Nekako smo djecu naučili da moraju imati više varijanti, a pjevanje je posao u kojem možete uspjeti, a i ne morate. Kao i u svemu, uostalom. Nije on završio za kirurga pa da bude kirurg cijeli život. Kada sam shvatila da on to zaista želi, naravno da sam ga podržala. Jedino što se promijenilo je to što u cijeloj priči nisam samo njegova mama, nego i supervizor koji će ga iskreno usmjeravati. U tom poslu trebate se izboriti kvalitetom i pjesmama, ali i lijepim ponašanjem. Bez obzira na to koliko ste dobri, ne mora to značiti da ćete postići rezultate. Mi smo i kao tvrtka Grand produkcija napravili emisiju “Zvezde Granda”, zatim imamo emisiju “Nikad nije kasno” i “Neki novi klinci”. Ako pružam šansu svim ljudima, zašto ne bih pružila šansu i svome djetetu samo da mu proširim vidike”, dodala je Brena.

‘Plakala sam dok mi se sin borio s kilogramima’

Najmlađi sin Viktor (19) ima izraženu crtu za biznis, pa će možda i naslijediti posao u Grand produkciji. U medijima se nedavno šuškalo o tome da je smršavio 40 kilograma.

“Iskreno ću vam reći, jako sam plakala zbog toga. Bila sam tužna kada sam vidjela da dijete od 18 godina ima više od 160 kilograma. Što mi vrijedi cijelo bogatstvo ovog svijeta kada vidim da je dijete nezadovoljno sobom, a ne znate kako da mu pomognete, kao roditelj ili pedagog. Taj dan razgovarala sam s Bobom i rekla mu da me više ništa u životu ne može učiniti sretnom nego da pomognem Viktoru. Ta kilaža je kao droga, jedna vrsta ovisnosti. Ljudima treba prići na poseban način, a ne ih vrijeđati. Svi bismo mi voljeli biti vitki i zgodni, a da možemo pojesti svašta. Boba se s njim dogovorio i krenuli su u Tajland. Bili su ondje 15 dana i kad su se vratili krenuli su na ozbiljnu dijetu i Viktor je dosad skinuo 44 kilograma. Osmijeh na njegovu licu bio mi je najveće zadovoljstvo, a njegova zahvala natjerala mi je suze na oči. Voljela bih da možemo svima pomoći jer o težini vam ovisi i zdravlje”, kazala je.

Skandal na Euroviziji

Govoreći o bogatoj karijeri Lepe Brene, ne može se ne spomenuti skandal koji se dogodio 1983. godine, kada je ona bila prvi favorit Eurovizije s pjesmom “Sitnije, Cile, sitnije”, koju su napisali Marina Tucaković i Kornelije Kovač. Međutim, Brena je na natjecanju završila sedma, a pobijedio je naš Daniel Popović s pjesmom “Džuli”.

Mišo Kovač je u više intervjua govorio kako je upravo on namjestio taj rezultat jer je prijateljima u Prištini i Skoplju rekao neka Breni ne daju ni boda. Međutim, Brena kaže da nije baš tako bilo, te da joj je Mišo i dalje dragi prijatelj i kolega.

“Ne vjerujem u to. Pjesma “Sitnije, Cile, sitnije” postala je moralni pobjednik i obilježila cijelu moju karijeru. Da sam pobijedila, možda nikad ne bih napravila takvu karijeru. Realno, kada smo čuli pjesmu “Džuli”, odmah nam se svima svidjela. Mišo je uvijek bio jako simpatičan i duhovit. To je taj šibenski humor. Mislim da nije bilo namještanja, jedino me tada nisu ozbiljno shvatili. No, shvatili su me zato nakon gotovo 40 godina na sceni. Posljednjih godina su mi često predlagali da pjevam na Euroviziji, međutim, mislim da je to priča za mlađe izvođače koji tek počinju karijeru. Ja idem svojim utabanim stazama i uživam. Želim pružiti publici još mnogo lijepih pjesama”, rekla je.

Na pitanje postoji li išta za čime žali u životu, Brena je kratko odgovorila: “Žalim što nisam rodila djevojčicu, ali izgleda da moj suprug nije bio za tu vrstu priče. Ali zato ću imati tri snahe koje će roditi djevojčice. Jedva čekam unučad!”

Inače, legendarna je pjevačica prije dva dana proslavila 57. rođendan, povodom čega je dobila tortu sa svojim likom.