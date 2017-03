LEGENDARNA TAJČI PROGOVORILA O PROŠLOSTI U HRVATSKOJ: ‘Podcjenjivali su me, omalovažavali i smijali mi se’

Tajči se prisjetila torture koju je morala prolaziti u prošlosti, dok je još bila na početku svoje karijere.

Nekadašnja pjevačka zvijezda Tatjana Cameron Tajči prisjetila se svojih teških početaka. Tako je na svom Facebook profilu objavila video sa svog starog nastupa kad joj je bilo samo 17 godina, a pritom se osvrnula na torturu koju je morala prolaziti kako bi ostvarila svoje snove.

“Imala sam 17, gotovo 18 godina na ovoj snimci. Bio je to nastup u Makedoniji na makedonskom jeziku. Došla sam s kostimom i koreografijom koju sam sama osmislila i pjevala sam o tome kako je biti lutka. U jednu ruku bila sam hrabra, no s druge strane jako nesigurna. Bila sam talentirana, vrijedna, lijepa, naporno sam radila i sanjala velike snove. Mnogi su vjerovali u mene, a bilo je i ljudi koji su me podcjenjivali, omalovažavali i smijali mi se. Bila sam mlada i neiskusna”, napisala je Tajči i poslala poruku mladima.



“Ako ste mladi i nesigurni, oprostite onima koji su vas povrijedili. Oprostite sebi što niste bili u stanju zaštititi se. I volite se onakvima kakvi jeste. Odrastite u osobu, a ne u lutku”, poručila je pjevačica.