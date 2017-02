Nekadašnja pjevačica grupe Magazin, Ljiljana Nikolovska, odlučila je pomoći svojoj nekadašnjoj kolegici Tajči da lakše preživi životnu dramu kroz koju trenutno prolazi te pozvala i druge da se uključe s donacijama.

Nekadašnja pjevačica grupe Magazin, Ljiljana Nikolovska, koja živi u SAD-u, podijelila je na svom Facebook profilu dramatičan apel za pomoć obitelji nekadašnje popularne zvijezde bivše Jugoslavije Tatjane Matejaš Cameron, poznatije kao Tajči.

Naime, Tajčinom suprugu Matthewu Cameronu dijagnosticiran je rak pluća, koji se sada proširio na druge dijelove tijela. Obitelj Cameron ovu je vijest otkrila u dirljivoj objavi na stranici Gofundme na kojoj se skupljaju donacije.





“Tajči i suprug trebaju pomoć, pa ako imate viška empatije ili novca, pomozite. Regularna familija srednje klase ovdje uredno završi u bankrotu zbog bolesti. Čari kapitalizma…”, napisala je Nikolovska na Facebooku.

“Prognozirali su mi tip raka pluća od kakvog obolijevaju nepušači. Zove se adenokarcinom pluća. Bio sam šokiran što nešto takvo uopće postoji. Ja sam u stadiju 4, a to znači da se rak proširio iz pluća po cijelom tijelu”, napisao je Matthew, kojemu je novac potreban za pokrivanje troškova.

“Rekli su nam da nam treba novac koji će nam pokrivati troškove barem tri mjeseca u hitnom slučaju. To već imamo. Imam i životno osiguranje. Ali problem će se pojaviti kad postanem teret, u posljednjim mjesecima svojeg života”, objasnio je.

“Moj muž je jedan od najsnažnijih, najneustrašivijih ljudi koje poznajem. Imam vjere. Vjerujem u ozdravljenje i ljubav”, napisala je Tajči na svom Facebook profilu.

“Odbila sam zahtjeve za intervjue. Ne pada mi na pamet provlačiti se po portalima koji će nas oslikati kao “jadne”. Mi smo borci. Uvijek smo pomagali drugima i mislili samo na to kako da pomognemo svijet. To je razlog što nismo materijalni milioneri. Puno smo stvorili, a još više dali. Nismo nikad grabili sebi. To se osjeti iz Matthewovog apeala i to je razlog zašto nam je prijateljica (čiji je sin bolovao od leukemije) otvorila GoFundMe stranicu. Mi ćemo proći kroz ovo kao kroz i svaku drugu životnu oluju – zajedno, otvoreni Ljubavi i Životu. A negativnostima zatvaramo vrata. Zajednice kao ovaj Fan Club (i kao GofundMe) su nam važne jer nas svakodnevno podsjećaju da nismo sami. I da nitko od nas ne mora biti sam. Hvala svima na podršci. Pusa i mir”, napisala je Tajči na svom Facebooku.