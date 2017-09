LANA JURČEVIĆ ŽELI OTIĆI: ‘Zlo nikada nije napadalo zlo, zlo napada one koji ne pristaju biti to’

Sad bi dala sve da mogu malo biti tu… Da se malo sakrijem od krivih energija nekih čudnih ljudi koji kao da nišane s metcima iz pištolja u sve one koji su namjerno ili slučajno odabrali biti eksponirani, pa zato ako su 'na pladnju' možeš im raditi i reći što god želiš. Bez posljedica. Gdje su se ti ljudi putem izgubili, zašto su zapeli na nekoj stanici s koje se ne znaju izvući i otputovati u nešto ljepše i bolje? Gdje su se nagutali zagađenog zraka i zašto žele da i svima oko njih bude tako? Tko je itko od njih da procjenjuje i sudi o drugima? Zašto je važna boja kože, nacionalnost, imaš li dekolte jedinicu ili peticu, jesi u dolčeviti ili haljini s izrezom ili s kim oni misle da si bio. NA KRAJU DANA BITNO JE SAMO KAKAV SI ČOVJEK I KOLIKO SI DOBRIH STVARI NAPRAVIO ZA DRUGE. Zlo nikada nije napadalo zlo, zlo napada one koji ne pristaju biti to. Ja bi im pomogla da mogu, samo moram paziti da ni mene nitko ne okrzne (oružjem iz kojeg ispaljuju) jer ako uspiju u tome, kome ću ja biti od pomoći? Treba znati ponekad čuvati sam sebe. Pa onda i druge. VOLIM VAS ❣️

