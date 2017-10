LANA JURČEVIĆ U VELIKIM PROBLEMIMA: Situacija je toliko ozbiljna da se pjevačica za pomoć obratila obožavateljima

Danas mi je mami rođendan. Srećom, pa nema instagram. Ali sigurno ima doušnike, pa ih ovim putem molim da me ne izdaju, jer joj planiram ovih skoro 70 ruža zalijepiti po cijelom autu. Nisam joj ga još čestitala i ne namjeravam, jer čekam da se prvo iznervira pa onda tek vidi iznenađenje :-) E sad, ne znam na koju foru da joj uhvatim auto na 10 minuta kad stalno negdje jurca. Izgleda da ću cijeli dan morati biti tajni agent i uhoditi ju da uspijem u naumu. Ako ima tko pametniji prijedlog, javljajte 😂 Pomagajteeeee 🌷🌷🌷P.s ako uspijem, fotka stiže uskoro 🌷

