LANA JURČEVIĆ U POZI KOJA NIJE HUMANA ZA MUŠKI ROD: ‘Da me prevari, ja bih se njoj ispričao’

Samovjerena pjevačica je zauzela vragolastu pozu u donjem rublju i poručila: ‘Sorry, not sorry’

Lana Jurčević ima savršeno tijelo i zaista nema razloga da ga ne pokazuje – a to i čini. Ovoga je puta kleknula na krevet u sportskom kompletu donjeg rublja marke Calvin Klein, vragolasto zagrizla kažiprst i poručila: “Sorry, not sorry” (Oprostite, nije mi žao).

Njezina je fotografija na Instagramu dobila više od 15.000 lajkova u prvih sat vremena od objavljivanja, a obožavatelji su se raspojasali u komentarima: “Ovo ni humano prema muškon rodu 😉”, “da me prevari ja bi se njoj ispricao”, “nije ni svjesna kolko me lako moze imat”, “Predivna moja najljepsa lana😘😘😘😘😘”, “Nemoj to radit…..bit ce srcanih udara”, “Opa ljepotice sad bi voleo da sam pored tebe”, “Sexy ,ostavila si me bez daha 🔥🔥🔥💣”, poručili su joj.

Dan prije, Lana se pohvalila kako uživa u ogromnom hamburgeru, ali sudeći prema fotki iz kreveta, koja je vjerojatno nastala sljedećeg jutra, ova hedonistička avantura nije nimalo naštetila njezinoj seksi figuri. “Imaš dobru jezičinu”, zafrkavali su je fanovi.