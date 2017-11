LANA JURČEVIĆ POKAZALA GAĆICE: Seksi pjevačica se valjala po krevetu i pritom otkrila previše

Pjevačica je objavila video u kojem skače po krevetu, a u jednom trenutku joj se podigne košulja pa joj se vide gaćice.

Lana Jurčević je objavila nekoliko videa i fotografija na kojima se glupira na krevetu, a pritom je svoje fanove počastila kadrom svojih gaćica.

U videima je željela pokazati za kojim stvarima žene posežu kako bi se smirile.





“4 boomeranga za 4 načina za kojima žene posežu da bi se stabilizirale: 1. Meditacija (čitaj: glasno disanje tako da svi čuju pritisak na njihovim nemoćnim plućima i jasno daju do znanja da vulkan samo što ne eruptira i da se svi prisutni udalje na vrijeme). 2. Fizička aktivnost svih vrsta (zahvalna za izbacivanje posljedica pms-a, osim ako doma imaju živu boksačku vreću koja spremno čeka neki verbalni kroše). 3. Tupe po svom u nedogleeeeed, ponavljanje jednog te istog NIJE PROBLEM. 4. Ako ništa od prethodnog ne uspije onda se bacaju na 4. Self help knjige Živjele MI! Volim nas. Jesam nešto preskočila?”, napisala je Lana.