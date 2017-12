LANA JURČEVIĆ POKAZALA CRNE ZUBE I BUJNI DEKOLTE: Crno-bijela kombinacija oraspoložila sve njezine fanove

Crni zubi i bijela haljina s izdašnim dekolteom osigurali su Laninim fanovima dobru zabavu.

Lana Jurčević na Instagramu je objavila video kojim reklamira crnu pastu za zube, a tom prigodom je na sebi nosila samo bijelu haljinu s dekolteom. Lana je nasmijala gledatelje kada je pokazala zube crne od paste, ali pažnju je plijenila i svojim razigranim dekolteom.

Lana se jako razveselila prizoru svojih pocrnjelih zubi, ali nije mogla odoljeti spustiti kameru kako bi pokazala i svoj outfit. Na sebi je imala usku, bijelu haljinu s velikim gumbima i još većim dekolteom pa sva sreća da se nije zaprljala crnom pastom za zube.

Lana je nedavno objavila i fotografiju na kojoj leži u kadi u sjajnoj haljini i s velikim naušnicama, na što su fanovi reagirali porukama poput: ‘Štata haljine’ i ‘Ne može da se kupa u tome’, dok joj je jedan očarani fan izjavio: ‘No1 što me fascinantno privlači kod tebe su oči i pogled, slijedi osmjeh a sve ostalo je samo nadogradnja..tako je već odavno i još uvijek je tako, do kad ne znam i nije me briga🙃❤’