LANU PROZVALI ZBOG GOLOTINJE, ONA PODBOLA KOLEGICE: ‘Kome je bilo zima, nije dobio toliko ljubavi sinoć’

Eeeej, dobila sam 800 poruka u dm dal sam luda i zašto sam na ovoj hladnoći polu #golagola, familija mi počela rezervirati krevete po bolnicama… ali ljudi, meni NIKAD NIJE ZIMA kad sam na pozornici, makar bilo -5 kao jučer. Ovo nije floskula! Ja sam najzimogroznija osoba na svijetu i ovo je samo jedan od milijun malih dokaza da kad se popnem na stage, uđem u neki drugi svijet. Nisam se ni naježila. Vjerojatno sam sinoć bila na Bahamima sa svim ovim divnim ljudima koji su bili u publici i pred TV ekranima uz koje je još jedna misija ispunjena: Milijun i pol kuna je prikupljeno za zakladu Ana Rukavina. Hvala svima!! p.s. Kome je bilo zima, nije se dovoljno spojio s publikom niti dobio toliku količinu ljubavi sinoć 😝#sorrynotsorry Foto: @domagojkaracic

A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Dec 20, 2017 at 5:50am PST