LANA BANELY OTKRILA NEOBIČNO IME KĆERI: Evo kako će se zvati djevojčica poznate novinarke

"U ovo užurbano vrijeme kada žena uz obitelj, posao i druge obveze ima sve manje vremena posvetiti se sebi i svom izgledu, kada je svaka minuta dragocjena, otkrila sam savršenu metodu trajnog make upa koji za mene predstavlja jednu od boljih investicija koju sam mogla poželjeti… Uz savršeno iscrtane obrve i usnice u svakom trenutku, od jutra do večeri osjećam se besprijekornom. Metoda je bezbolna i preporučila bih ju svakome. Hvala divnoj Loreni na savršeno mirnim i preciznim rukama, vještini, profesionalnosti i na fantastično odrađenom poslu. Uživala je moje potpuno povjerenje koje je svojim konačnim rezultatom i opravdala." Svoje povjerenje dala nam je i prekrasna Lana Banely

