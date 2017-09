KULTNI HRVATSKI GLUMAC SPREMAN ZA URAGAN NA FLORIDI: ‘Ovdje je kao da je Božić, svi kupuju sve i ne pitaju za cijenu’

Poznati hrvatski glumac Otokar Levaj koji sa suprugom Dunjom živi na Floridi, priprema se za razornu oluju koja bi prema nekim procjenama mogla biti najjača oluja ovog stoljeća.

Putem društvene mreže Facebook, naš je poznati glumac, koji već dvije godine živi u Americi, objavio nekoliko fotografija koje prikazuju velike količine vode i goriva koje stoji u pripravnosti u slučaju da snažna atlantska oluja Irma izazove veliku štetu na Floridi.

‘Svi ovdje se slažu da su ovi do sada, ma kako mnogo štete i ljudskih žrtava donijeli, bili piece of cake u odnosu na ovaj kojeg zovu monstrum. Čekamo… Ne znam je li to strah, ali osjeća se tjeskoba u zraku. Ja imam grč u želucu, kao kod iščekivanja liječničke dijagnoze, bojeći se najgoreg a nadajući se najboljem’, rekao je Levaj za 100posto.



Dodao je kako vlada stanje poput onoga u Hrvatskoj pred Božić ili Uskrs.

‘Svi kupuju sve ne pitajući za cijenu. Dobro, ne baš tako, ali voda i benzin se traže najviše, zatim suha hrana i baterije. Ako preživimo, pričat ćemo’, rekao je glumac.

Irma poharala Ameriku

Uragan Irma u srijedu je zahvatio Karipsko otočje gdje je prouzročio veliku štetu. Stanovnici i turisti bit će evakuirani s područja Kariba i Florida Keysa nakon što je uragan veličine cijele Francuske postao najsnažnija oluja ikad zabilježena u Atlantskom oceanu. Američki centar za uragane priopćio je da je uragan Irma ojačao do opasnosti kategorije 5. To je otkriveno kad je Irma udarila u otoke sjeveroistočnih Kariba na putu koji bi taj uragan mogao odvesti do SAD-a.

Američki je predsjednik Donald Trump proglasio izvanredno stanje za Floridu, Portoriko i Američke Djevičanske otoke, dok su vlasti na Bahamima rekle da će evakuirati stanovništvo šest otoka na južnom kraju tog otočja.