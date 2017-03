KULTNA PJESMA U NOVOM RUHU: Ariana Grande i John Legend postali Ljepotica i Zvijer

Pjesma Tale as old as time osvojila je 2 Grammija, Zlatni globus te Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Ariana Grande i John Legend su oživjeli naslovnu pjesmu iz Disneyevog igranog filma Ljepotica i zvijer u kojoj je princezu Belle odglumila Emma Watson. Originalnu verziju pjevala je glumica Angela Lansbury, a pjesmu je snimila i Celine Dion za istoimeni animirani film iz 1991.godine.

PO PRVI PUT ZAPJEVALA I ODUŠEVILA: Emma Watson rasturila pjesmu iz filma ‘Ljepotica i zvijer’

​U glazbenom video spotu Ariana i John po uzoru na Bellu i Zvije​r zajedno su​ na plesnom podiju.

Igrani spektakularni film Ljepotica i zvijer stiže u hrvatska kina 16. ožujka u sinkroniziranoj i titlanoj verziji.

