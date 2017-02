KRALJICA VEČERI, VIOLA DAVIS: Žena koja je ostavila najveći trag na ovogodišnjim Oscarima

Nakon Tonyja i Emmyja, Viola Davis danas je osvojila i Oscara i tako postala prva Afroamerikanka koja je osvojila sve tri nagrade.

Viola Davis večeras je ispisala povijest. Nakon što je osvojila Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu ‘Fences’, koji je potekao s Broadwaya, Viola Davis postala je prvo Afroamerikanka koja je osvojila Oscara, Emmyja i Tonyja. Tonyja je osvojila također za ulogu u ‘Fences’, ali na Broadwayu, a Emmyja je osvojila za ulogu u TV seriji ‘How to get away with murder’.

Viola Davis je noćas održala jedan od emotivnijih govora večeri. ‘Znate, postoji jedno mjesto na kojem su okupljeni najveći potencijali. To mjesto je groblje. Ljudi me stalno pitaju – Viola, kakve priče želiš ispričati? Ja kažem – ekshumirajte ta tijela. Postala sam glumicom i hvala Bogu da jesam jer samo naša profesija slavi ono što uistinu znači biti živ’, rekla je.



Zahvalila je redatelju filma, kao i Denzelu Washingtonu koji glumi njenog supruga, no najemotivnija zahvala išla je njenim roditeljima, suprugu i kćeri.

‘Tako sam sretna da je Bog odabrao vas da me donesete na ovaj svijet’, rekla je prije no što je zahvalila suprugu i kćeri. ‘Ti i Genisis me svaki dan učite kako voljeti i kako živjeti. Zahvalna sam da ste vi temelj mog života’, rekla je u svom govori nakon čega se čak i domaćin Jimmy Kimmel našalio kako će slavna glumica samo za ovaj govor dobiti Emmyja.