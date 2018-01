KRALJ KAKVOG NEMA: Netko je prekinuo Morgana Freemana dok je držao govor, glumac ga osramotio za sva vremena

Glumac je dobio nagradu SAG za životno djelo. Dok je održavao govor, netko je u prvom redu razgovarao, a Freemanu se to nije svidjelo.

Morgan Freeman se potrudio da osoba koja je pričala za vrijeme njegova govora na dodjeli nagrada SAG, gdje je dobio onu za životno djelo, više nikada nikoga ne prekida.

Naime, glumac je taman započeo zahvaljivati na nagradi, no netko u prvom redu je pričao usporedno s njim pa se Freeman nije mogao koncentrirati. Legenda kakva je, nije to mogao samo tako pustiti pa se obratio ‘pričalici’: “Hej, tebi govorim. Da, hej. Prekinuo si me, to je sve”, rekao je Morgan pa zatim nastavio s govorom.



Iako još nije poznato tko je osoba koja se udostojala prekinuti slavnog Morgana, američki mediji daju sve od sebe da saznaju – i raspnu je.