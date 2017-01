KONTROLIRA SE: Nives Celzijus otkrila što najviše živcira njezinu djecu

Nives je opisala odnos sa svojom djecom i otkrila što najviše voli s njima raditi.

Kako je svi gledamo kroz prizmu njezine karijere i statusa seks-bombe, tako često zaboravljamo da je Nives Celzijus istovremeno domaćica i majka dvoje djece, devetogodišnje kćeri Taishe i 11-godišnjeg sina Leonea.

Pjevačica je prošlog vikenda imala navalu majčinskih emocija i u objavi na Instagramu opisala kakve osjećaje u njoj bude njena djeca.



“Ljubav prema djeci mi je kristalno jasna. Svaki put kad ih ugledam, osjetim tu neobuzdanu navalu osjećaja sreće, straha, snage. Dođe mi da ih zagrlim i ne ispuštam iz ruku. Ponekad to i učinim, ali rijetko. Kontroliram se jer im idem na živce. Kada to i učinim , ne mogu ih pustiti. Viču: “Mama, mama, pusti me, moram se ići igrati, dosta si me grlila”, a ja mislim : “Još samo malo, još samo malo.” I nikad mi nije dovoljno…”, napisala je spisateljica i potaknula brojne fanove da joj čestitaju i podijele s njom svoje osjećaje.