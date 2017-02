KONAČNO POTVRDILA VEZU? Zgodni asistent iznenadio Maju Šuput za Valentinovo, obožavateljice joj ga žele preoteti

Meni je dan poceo jako rano ali ujedno i jako veselo 🎤🚙 iako smo opet na putu @markomat88 se pobrinuo da ne zaboravim da je Valentinovo ❤ pa evo malo raspjevane atmosfere iz autića 🎤 Svima vam zelim Sretno Valentinovo od ❤❤❤

A post shared by majasuput (@majasuput) on Feb 14, 2017 at 1:34am PST