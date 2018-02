SUZE I JECAJI NA KOMEMORACIJI NEBOJŠI GLOGOVCU: ‘Rastao je dok ga prokleta bolest nije zaustavila’

Veliki srpski glumac preminuo je u petak 9. veljače na pulmologiji Kliničkog centra Srbije u Beogradu nakon kratke i teške bolesti, u 49. godini.

Komemoracija glumcu Nebojši Glogovcu održana je u 11 sati u Jugoslavenskom dramskom kazalištu u Beogradu, a okupila je njegove kolege, prijatelje i obitelj, kojima su se pridružili i brojni građani. U prvom redu sjedili su članovi njegove obitelji, njegova prva supruga Mirna Glogovac sa sinovima Gavrilom i Milošem, te njegova druga supruga Milica Šćepanović.

Na početku komemoracije emitiran je glumčev monolog iz predstave ‘Hamlet’, a prvi govor održala je direktorica kazališta Tamara Vučković Manojlović koja je poručila: ‘Bio je velik, svi smo to oduvijek znali. Slijedio je svoj talente, bila je radost i privilegij slijediti svaki njegov korak’, prenosi Blic.



O Glogovcu je govorio i redatelj Dejan Mijač, dok su dvoranom odjekivali jecaji: ‘Upoznao sam ga dok je je bio dječačić s velikim očekivanjem i nestrpljenjem. On je imaš što za reći… rastao je sve do trenutka kada ga je prokleta bolest zaustavila. Ja to ne mogu razumjeti… da se nije našla neka grupa koja bi rekla: ‘Stop ovoj bolesti’. Zbogom Nebojša Glogovac’, završio je Mijač.

Mladi glumac Marko Janketić pročitao je pismo redatelja Slobodana Unkovskog dok su se u pozadini na velikom platnu mijenjale fotografije iz kazališnih predstava u kojima je glumio Glogovac. ‘Glogovčev odlazak pomaknuo je zgradu Jugoslavenskog dramskog kazališta, Pulska Arena se nakrivila… nismo stigli ni da ti mahnemo, dragi Nebojša.’

Nakon isječka iz filma ‘Klopka’ govorio je redatelj Srđan Golubović: ‘Glogovac je za mene bio najveći glumac na svijetu.