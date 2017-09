KIM SLUŽBENO POTVRDILA GLASINE: ‘Znaš što uvijek kažem kad pitam ‘pogodi što se događa’ – čekamo dijete!’

Iako se već neko vrijeme šuška da su reality zvijezda i njen suprug unajmili surogat-majku da im rodi dijete, Kim je to tek sada potvrdila.

Kim Kardashian je napokon i službeno potvrdila da ona i suprug Kanye West čekaju treće dijete.

Iako se o tome šuška već neko vrijeme, starleta je tek u najavi za novu sezonu reality serije Keeping Up With Kardashians otkrila da su one točne.

“Znaš što kažem svaki put nakon što te pitam ‘Pogodi što se događa?'”, upitala je Kim sestru Khloe.



I KHLOE KARDASHIAN JE TRUDNA?! Najpoznatija reality obitelj na svijetu će sljedeće godine dobiti čak tri nova člana

“Netko je trudan?”, upita Khloe na što Kim cikne: “Kanye i ja čekamo dijete!”.

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 28, 2017 at 12:14pm PDT

Kimino i Kanyeovo dijete nosi Afroamerikanka u dvadesetim godinama koja je u braku već pet godina i ima dvoje djece, rekao je izvor za TMZ. Surogat-majka živi zdravim životom i redovito se bavi sportom. Od slavnog para će dobiti 45.000 dolara, piše tabloid, te dodatnih devet tisuća ako se trudnoća zakomplicira.

Slavna starleta je unajmila surogat-majku zato što su joj liječnici rekli da bi je ponovna trudnoća mogla ubiti. Imala je velikih problema još ttijekom trudnoća s kćeri North i sinom Saintom.

KYLIE JENNER JE TRUDNA! Najmlađa članica klana Kardashian postat će majka u 21. godini

Obitelj Kardashian/Jenner će sljedeće godine dobiti čak tri prinove. Osim Kim, trudne su i Kylie te Khloe, no još to nisu službeno potvrdile.