KIM KARDASHIAN ZAMALO POVRATILA U STUDIJU: Evo što je morala popiti jer nije htjela odati jesu li joj sestre trudne

Starleta je bila gošća u popularnom The Late Night Showu u kojem je odgovarala na škakljiva pitanja. Ipak, sestre nije željela izdati.

Kim Kardashian je u srijedu navečer gostovala u showu Jamesa Cordena i zaigrala s voditeljem igru Spill Your Guts of Fill Your Guts. Pravila igre su jednostavna: voditelj i gost si međusobno postavljaju škakljiva pitanja, a ukoliko na neko ne žele odgovoriti, moraju pojesti neku od odvratnih namirnica na stolu.

Corden tako nije želio otkriti koji je njegov gost bio najveći seronja pa je morao pojesti škorpiona.

No, Kim je prošla gore. James ju je pitao jesu li točne glasine da su Kylie i Khloe trudne, a Kim je duboko udahnula i otpila gutljaj smoothieja od sardina, na što joj se digao želudac pa je pljuvala u kantu.



