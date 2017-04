KIM DOŽIVJELA ŽIVČANI SLOM: Operacija maternice nije prošla po planu, više ne može imati djecu

Starleta je silno željela roditi još jedno dijete, zbog čega je morala operirati maternicu.

Kim Kardashian je u posljednjoj epizodi svog realit showa Keeping Up With Kardashians otkrila da više ne može imati djecu.

Starleta je, naime, silno željela roditi još jedno dijete, no liječnici su je upozorili da to nije sigurno. Zato se Kim podvrgnula operaciji maternice, no ona nije prošla onako kako se nadala.



“Ne mogu više imati djecu. Nemam sreće. Imala sam živčani slom. Odustajem”, rekla je Kim u posljednjoj epizodi showa.

“Nakon svega što sam prošla, Kanye je zaista bio nervozan zbog operacije, koja nije bila uspješna. Znam da bi on želio još djece. Mislim da je surogat majka jedino rješenje. Pogledat ćemo kakve još opcije imamo, ali definitivno naginjem tome da probamo sa surogat majkom”, otkrila je Kim u razgovoru sa sestrama Kourtney i Khloe.