KERUM DOBRA SRCA: Spasio deložiranu bivšu ženu Miše Kovača: ‘Radim kod njega u restoranu, dobar je čovjek…’

Željko Kerum odlučio je pomoći bivšoj supruzi poznatog pjevača Miše Kovača.

Bivša supruga pjevača Miše Kovača i nekadašnja Miss Jugoslavije, Anita Kovač, u veljači je doživjela deložaciju iz kuće u Tribunju, a sada živi kod majke podstanarke u Splitu. Prije nekoliko dana nazvao ju je Željko Kerum i pitao treba li joj posao.

“Rekla sam naravno da treba. Nazvao me u srijedu. Sutradan sam već počela raditi”, rekla je Anita za 24 sata. Kerum ju je zaposlio u svojem restoranu u splitskoj Lori, a za nekoliko će je dana prebaciti u svoj hotel.

‘NAŠE NASILJE I VAŠE NASILJE’: Na prosvjed uoči večerašnje izvedbe predstave Olivera Frljića stigao je i Željko Kerum



“Trenutačno kod Keruma radim u kuhinji, nadgledam sve. Odlično mi je, dapače, super mi je. Fala Bogu, moram se snaći uz Božju pomoć. Kerum je jako dobar čovjek. Voli pomagati ljudima koji su u neprilici. Stvarno je krasan čovjek. Normalan i divan. Radim evo četvrti dan. Imam iskustva u tome jer sam imala pizzeriu. Radim sve što treba”, priznala je Anita, a Kerum joj uzvraća komplimente.

“Ona je divna žena. Sjećam se je još iz mladosti, dok je bila Miss Jugoslavije i kad se udala za Mišu Kovača. Pomognem ljudima kad god mogu, pa je tako i bilo i ovaj put. Zamolio me je moj kolega Damir Karaman jer ju je sreo u gradu. Mislim da je to normalno i da bi to svatko učinio”, rekao je Kerum za 24 sata i dodao: “Čuo sam samo da je u nevolji, da joj hitno treba posao, pa sam je pridružio ekipi u Lora Grillu. Tamo imam desetak zaposlenih divnih ljudi.”

Anitin partner Vinko Gulin i ona doživjeli su šok kad su morali u roku 20 minuta napustiti kuću u Tribunju, koja je sagrađena dok je Anita još bila u braku s Mišom. Vinko i Anita upoznali su se kad je on kao pizza majstor došao raditi u njezin restoran koji je tada vodila.