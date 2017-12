KĆI TAJKUNA IZ SESVETA: ‘Naravno da sam razmažena u usporedbi s nekim tko živi od 3000 kn mjesečno’

Lucija je posljednjom objavom svima začepila usta i objasnila da novac ipak ne donosi sreću. Ipak, neki su joj zamjerili jednu rečenicu.

Kći tajkuna iz Sesveta, koja je među prvima izašla iz showa “Života na vagi” jer je rekla kako ona smršavjeti može i vani, s obzirom na to da si može priuštiti osobnog trenera. Tom i sličnim izjavama, Lucija Šarić natovarila si je na leđa brojne “hejtere”, koji su joj poručili da je razmaženo i umišljeno derište. Kada je u finalu showa pokazala golemu transformaciju i vidno mršaviju figuru, svima je začepila usta i privukla sljedbenike na svoj Instagram, kojih sada ima više od 11 tisuća. Tim se povodom obratila na ovoj društvenoj mreži.

‘Kile su sporedna stvar u mom životu’

“Svaki dan slušam kako se ljudi nerviraju i pričaju o negativnim komentarima moje priče. Htjela bi samo reći sljedeće: Da, rođena sam u obitelji koja je uvijek imala i dan danas ima odlično imovinsko stanje. Dali sam razmaženo derište? Derište sigurno nisam jer vodim jako ozbiljan život za nekoga od 23. godine. Imam dvije firme i preko 7 zaposlenih. Razmažena?! Pa s obzirom na to da sam odrasla okružena dadiljama, kućnim pomoćnicama, soferima i sličnim smatram da nisam. Naravno da sam razmažena ako se usporedim s nekim skromnim ko radi i živi od 3-4 tisuće kuna. Ali ljudi dragi pa ne možete mrziti ljude zato što je Bog odredio da ja imam a netko drugi nema”, napisala je Lucija.

“Ne nose novci sreću, novci su jedna vrsta blagoslova na kojem sam jako zahvalna. Meni sreću u životu nose moja obitelj, prijatelji, dečko, pas, posao, zabava pa čak i četvorka koji sam danas dobila iz natežeg predmeta na faxu 💪🏼😊 Kile su sporedna stvar u mom životu, uvijek sam bila bucka i UVIJEK sam živila punim plućima sa puno zabave, ludila i smijeha. Sada se osjećam još bolje i još više volim sebe. Nisu kile ono što mene opisuje, nisu one ja. I stvarno ne mogu vjerovat da ima tako zlobnih i odvratnih ljudi koji pljuju po meni i ostalima koji se bore za sebe, koji se ne žale i ne kukaju nego gaze sve ispred sebe da dođu do cilja”, objasnila je u svom stilu.

😁😁 A post shared by Lucija Šaric 💁🏼 (@lu_saric) on Dec 17, 2017 at 5:29am PST

Komentari su svakakvi

Fanovi su je pohvalili i nagradili njezinu iskrenost brojnim pozitivnim komentarima: “Ljudska zloba nekad nema granice. Dok te jedan dan to jako rastuži drugi dan ti puca k*** Želim ti puno ovih drugih dana 🍷”, “Svaka čast, devojko draga, živeti tuđi zivot pun ljubomore i zavisti, nešto je najgore! Živi život kakav ti je Bog podario i budi sretna💝”, “Ma, Hrvati. Dao Bog da imaš još više. Zato i nemaju. Uopće ne živim u Hrvatskoj nit sam gledao show al nemoj imati potrebu opravdavati se probisvijetima. 😊”

Ipak, neki su joj zamjerili jedan detalj: “Dobro je suočiti u lice ljudima koji te iza leđa pljuju poručiti što ih ide. Samo bih jednu stvar izbjegao koju je moguće pogrešno tumačiti. Nezgodno je reći da si spreman sve pred sobom izgaziti da bi došao do cilja. To aludira na beskrupuloznost. Sad, kako kome milo, kako kome drago. Anyways, ne kažem da si takova osoba, niti aludiram na to. Suočila si se sa svojom kilažom na način na koji većina tvojih kritičara (blago rečeno) nikad se ne bi usudila. Stala si pred kamere i spremno se borila sa mogućnosti da javno pokažeš neuspjeh. To je odlika koju trebaš isticati. Ovo ostalo, financijske blagodati, kako došlo tako može i otići. Svatko tko to zna, na tu tvoju “prednost” u odnosu na ostale neće se obazirati već se inspirirati hrabrošću.”