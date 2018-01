KĆI OPTUŽILA WOODYJA ALLENA: ‘Polegao me i seksualno zlostavljao kada sam imala 7 godina, rekao je da je to naša tajna’

Dylan je prije četiri godine u pismu New York Timesu optužila slavnog redatelja da ju je seksualno zlostavljao kada je bila djevojčica, a sada je s istim optužbama stala pred televizijske kamere.

Posvojena kći Woodyja Allena i Mije Farrow, danas 32-godišnja Dylan Farrow, prvi je put stala pred televizijske kamere i otvoreno progovorila o zlostavljanju za koje je optužila slavnog redaetlja. Dylan je još prije četiri godine poslala otvoreno pismo New York Timesu u kojem je optužila oca za napastovanje kada je bila djevojčica, a njena majka, glumica Mia, o tome je govorila još 1992. godine.

Dylan je za CBS ponovno ispričala svoju priču i ponovila optužbe: “Bilo je onako kako sam rekla. Važno je da ljudi shvate da je priča makar jedne žrtve bitna da se neke stvari promijene”, rekla je potresena žena.





Voditeljica Gayle King kazala je Dylan da mnogi smatraju da optužuje Woodyja samo zato da bi mu uništila karijeru.

“Zašto mu ne bih željela uništiti karijeru? Zašto ne bih bila ljutita i povrijeđena? Zašto ne bih osjećala bijes što me svih ovih godina ljudi zanemaruju, odbacuju i ne vjeruju mi?”, odgovorila joj je Farrow.

Dylan, koja je već 20 godina u vezi s drugom posvojenom kćeri Allena i Mije, ranije je rekla da ju je redatelj zlostavljao na tavanu kuće: “Nakon što me polegao, seksualno me napao. Uvjeravao me da će to biti naša tajna i da ću tako otići u Pariz i postati zvijezda njegovih filmova”, rekla je.