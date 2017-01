KĆI MICHAELA JACKSONA ŠOKIRALA JAVNOST: ‘Moj otac je ubijen, to je jasno kao dan’

Kći glazbene legende progovorila je o očevoj smrti.

Kći preminulog kralja popa, Paris Jackson, uvjerena je da je njezin otac Michael Jackson ubijen te je izjavila da je to ‘jasno kao dan’ njegovoj obitelji i najvjernijim obožavateljima.

18-godišnjakinja je otkrila da ne vjeruje da je njezin otac preminuo od posljedica predoziranja u 50. godini života, piše Mirror.





“To je očigledno, sve upućuje na to. Iako to zvuči kao teorija zavjere i kao pravo s**nje, svi pravi fanovi mog oca to znaju i cijela obitelj to zna. Sve je bilo namješteno. Bilo je to pravo s*anje”, rekla je Paris.

Na pitanje tko je mogao poželjeti da njezin otac nestane s lica zemlje, Paris je odgovorila da je ‘puno ljudi imalo problema s njenim ocem’.

“Naravno da želim pravdu. Definitivno je želim, ali ovo je partija šaha. A ja je nastojim igrati na ispravan način. I to je sve što vam mogu reći o tome u ovome trenutku”, kratko je izjavila 18-godišnjakinja.