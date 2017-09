KĆI MICHAELA JACKSONA OTKRILA NOVU TETOVAŽU: U toplesu pokazala da su joj sve čakre na mjestu

Paris’ new tattoo!!! ❤️😻😻😻 I’m so on love with this one!!!! 😻 @parisjackson #parisjackson #princejackson #blanketjackson #bigijackson #parismichaelkatherinejackson #пэрисджексон #майклджексон #mjkids #mjfam #michaeljackson #kingofpop #imgmodels #celebs #famouspeople #kingofpopkids #tomhamilton #staronfox

A post shared by Paris Jackson FanClub🌈🌻☮ (@parisjacksonworld) on Sep 3, 2017 at 12:15am PDT