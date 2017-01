KĆI ĐORĐA BALAŠEVIĆA PRIZNALA: ‘Ne volim što žene vrište, ciče i tresu se kad vide mog oca’

Kćeri Đorđa Balašević teško pada njegova popularnost.

Đorđe Balašević u posljednjih je mjesec dana rasprodao koncerte u Hrvatskoj i Srbiji te tako ispunio želje, ali i srca svojih obožavatelja.

LJUBAV KOJA TRAJE VEĆ 35 GODINA: Zbog jedne rečenice Đorđe Balašević je rekao: Odmah je ženim!

Njegove pjesme voli publika svih uzrasta, ali postoji osoba kojoj njegova popularnost ipak smeta. Riječ je o njegovoj kćeri Jovani Balašević, piše Blic.



“Ja to ne volim, zato što se pojavljuju žene raznih godišta koje vrište, ciče, tresu se. Znam da su sve to fanovi, ali to je moj otac i ne volim to vrištanje”, rekla je Jovana i dodala: “Moj otac nosi moju kćer do automobila kad se zaustavlja automobil iz Leskova: “Joj, ovo je nevjerojatno mi moramo…” Moj otac u majici kratkih rukava na minus deset, pustite ga na miru!”