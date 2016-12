‘MAMA ME NAUČILA DA BUDEM SNAŽNA OSOBA’: Kći Carrie Fisher dobit će mamin i bakin novac, kuće i psa

🛁🐯🛁Y'know just bein' casual, takin' a dry bath in m'leopard sweater 🙏🏽 to 📸:@instamaxmonty 💃🏻:@sara_paulsen 💇🏼:@hairbyjohnd 💄:@elaineoffers 💅🏻:@_michellesaunders for creating and capturing this ultra #blaséontheoutsideblessedontheinside moment

A photo posted by Billie Lourd (@praisethelourd) on Oct 6, 2016 at 10:38am PDT