KATE MIDDLETON NAPALI NA TWITTERU ZBOG ZELENE HALJINE NA BAFTI: ‘Razočarala me, bolje da je ostala kod kuće!’

Pojavljivanje Kate Middleton i princa Williama na sinoćnjoj dodjeli Bafta nagarada bilo je popraćeno velikom pompom, no mnogi su se razočarali kada su vidjeli da vojvotkinja nije odjenula crnu haljinu u znak potpore pokretima Time’s Up i #Me Too.

Kate Middleton se našla na udaru kritika nakon što je sinoć na dodjeli nagrada Bafta odjenula zelenu, a ne crnu haljinu – koja je znak podrške kampanji za ravnopravnost žena. Naime, zvijezde su odjenule crne haljine u znak protesta protiv seksualne nejednakosti i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, nakon što je skandal s Harveyjem Weinsteinom potresao filmsku industriju.

FILMSKE ZVIJEZDE PONOVNO U CRNINI: ‘Tri plakata izvan grada’ proglašen najboljim filmom na ovogodišnjoj dodjeli Bafti





No, Kate je umjesto crne odjenula zelenu haljinu dizajnerice Jenny Packham, koju je nadopunila smaragdnim nakitom. Mnogi smatraju da je Kate to učinila jer tradicija nalaže da članovi kraljevske obitelji crninu nose samo na sprovodima, no drugima to nije nikakav izgovor jer to ne bi bilo prvi put da je Kate prekršila pravila.

“Kate me razočarala što nije odjenula crno. To nije politička nego ženska stvar”, “Kako Kate nije sram sjediti tamo u zelenoj haljini dok sve ostale žene nose crno? Iskreno, bolje da je ostala kod kuće ako nije namjeravala pokazati potporu ženama”, “Ako njena svekrva može otvoreno govoriti protiv seksualnog uznemiravanja, onda je Kate mogla barem obući crnu haljinu”, nižu se negativni komentari na Twitteru.

Izvukla ju je traka?

Ipak, neki su crnu traku i crnu torbicu shvatili kao poruku da Kate zagovara kampanju. Iz Kensingtonske palače to nisu željeli komentirati.

“Feministikinje pokazuju svoje pravo lice napadajući Kate zbog boje haljine”. “Svi koji napadaju vojvotkinju Kate bi se trebali prisjetiti što je pravi problem i da to nije moda ili boja haljine. Odrastite” i “Mislim da je Katein potez bio mudar. Haljina nije crna da bude u skladu s protokolom, ali je dovoljno tamna da pošalje poruku”, komentirali su oni koji podržavaju izbor odjeće vojvotkinje.

Na Bafti su u crnome došle Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Margot Robbie i mnoge druge. Zanimljivo je da ni glumica