KAMO JE NESTALA SIMONA? Vratila se nakon mjesec dana i otkrila je li rodila

Nakon što je prije mjesec dana napustila društvene mreže krenule su glasine da je Simona rodila.

Simona Mijoković, nekadašnja Gotovac, nakon mjesec je dana odlučila ponovno aktivirati Facebook i javiti se svojim prijateljima i obožavateljima. Na to su je, moguće je, potaknule glasine da je navodno rodila, no da ne želi da se to sazna.

No, Simona je još ‘u jednom komadu’.





“Bog uvijek pošalje pravu stvar u pravo vrijeme. Ni previše rano, ni prekasno. Samo treba imati strpljenja i vjere. Vjeruj mi… Zasigurno će biti vrijedno čekanja. A mi strpljivo, zahvalno i radosno čekamo dan rođenja našeg sina”, napisala je uz fotografiju na kojoj pozira sa svojim suprugom Stanislavom.

Objasnila je i zašto je nestala.

“Bila sam bolesna, uz to potrebna mi je bila tišina, uz to sam dodala Korizmu… i ‘više djela, manje riječi'”, napisala je Simona.

Stanislav je u komentarima objavio fotografiju na kojoj se vidi Simonin trbuh koji lijepo napreduje.

“Raste Joshua, rastem i ja s njim”, napisala je bivša supruga Ante Gotovca.