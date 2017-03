KAKO ĆETE ZNATI DA JE KRALJICA ELIZABETA II. MRTVA? Otkrivena kodna riječ koja će se koristiti u slučaju kraljičine smrti

U slučaju smrti britanske kraljice Elizabete II. postoji detaljni plan na koji način tu vijest priopćiti javnosti, ali i plan djelovanja u sljedećim satima i danima nakon toga.

Kako pišu britanski mediji, to uključuje i posebnu kodnu riječ za kraljicu, kao i detaljan plan za sve, od njezina groba do broja osoba koje će nositi lijes pa sve do vremena trajanja pozdravne paljbe u njezinu čast.



U njezinim posljednjim satima uz nju će biti viši liječnik, gastroenterologist prof. dr. Huw Thomas, koji će kontrolirati pristup njezinim odajama te pomoći kraljevskoj obitelji oko odluke koje informacije trebaju biti objavljene javnosti.

U slučaju kraljičine smrti, vijest o tome proširit će kraljičin osobni tajnik, Sir Christopher Geidt, koji će se prije toga obratiti premijeru.

Kodna riječ za kraljicu je ‘London Bridge’ (Londonski most),a državni službenici reći će: ‘Londonski most je pao.’